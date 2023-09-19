Кинулась и прокусила до мышцы: в Новосибирске хозяйская собака напала на парня на пробежке в Академгородке

В новосибирском Академгородке на парня, совершавшего пробежку, набросилась собака. Фото: предоставлена пострадавшим.

В новосибирском Академгородке на парня, совершавшего пробежку, набросилась собака. Пес был с хозяином. Произошло это вечером 18 сентября на тропе, которая идет от Морского до Университетского, параллельно Бердскому шоссе.

– Собака меня укусила. Беспокоюсь о себе, так как хотелось бы избежать полного курса вакцинации от бешенства. Да, действовать надо было сразу, но видимо, под действием адреналина, я не почувствовал боли, не придал этому значения и побежал дальше. После пробежки рука сильно начала болеть и была вся в крови. Кожа на предплечье с обеих сторон прокушена до мышц, – рассказал КП-Новосибирск пострадавший.

Молодой человек уточнил, что бежал с группой по узкой тропинке вдоль Бердского шоссе в леске между Морским и Университетским проспектами.

– Я бежал вторым. Впереди шел человек с собакой, похожей на ротвейлера, на поводке, но без намордника. Мы предупредили хозяина, что нас много, немного сбавили скорость и прижались левее. Первый человек пробежал, а на меня собака кинулась и вцепилась в правое предплечье. Хозяин оттащил ее. Я же не особо почувствовал боль, на ходу спросил хозяина: «с ней все нормально?», имея ввиду прививки. Он ответил невпопад: «мы же в лесу. Я побежал дальше, – говорит новосибирец.

После пробежки парень обратился в травмпункт:

– Там мне поставили прививки от столбняка и бешенства. Оказалось, от бешенства надо ставить 6 прививок в течении 3 месяцев и это связано со значительными физическими ограничениями. Поэтому я ищу хозяина собаки, чтобы выяснить, стоят ли прививки у нее, чтобы себе не ставить, – заключил молодой человек.

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