Двух новосибирцев осудят за убийство знакомого в ходе застолья

История произошла в июле 2023 года в селе Корнилово. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирской области перед судом предстанут двое жителей Болотнинского района. 34-летний мужчина и 22-летний парень до смерти забили знакомого в ходе застолья.

Шокирующая история произошла в июле 2023 года в селе Корнилово. Компания из нескольких мужчин распивала спиртное в доме по улице Центральной, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Внезапно между потерпевшим и одним из обвиняемых возник конфликт. Последний начал избивать оппонента вместе с другими знакомыми.

− Обвиняемые, действуя группой лиц, нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу. В результате полученных телесных повреждений 26-летний мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия, − сообщили в СУ СК РФ по региону.

В отношении сибиряков возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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