В Новосибирске парень разбил голову своей девушке, но она не подала на него заявление

Фото: АБ ГВАРДИЯ

Инцидент произошел в понедельник, 18 сентября, в Кировском районе Новосибирска.

Примерно в 16.45 к дежурившему в ТЦ «Матрешки» охраннику ГВАРДИИ подбежали посетители со словами: «там парень девку об стену бьет». Нажав тревожную кнопку, «гвардеец» выбежал на улицу и увидел, как молодой человек, держа девушку за уши и волосы, бьет ее головой о витражное остекление здания ТЦ. Девушка пыталась вырваться, но силы были не равны. Ее волосы и лицо были в крови, кровь была на одежде и руках молодого человека. Охраннику пришлось буквально вырвать у хулигана пострадавшую.

На место происшествия были вызваны скорая помощь и полиция. В ходе короткой беседы удалось выяснить, что молодые люди проживают совместно, ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей из-за пьяных дебошей на улице и драк в общественных местах.

Осмотрев девушку, медики диагностировали у нее рваные раны кожи головы, которые необходимо было зашивать. Для проведения операции пострадавшую увезли в горбольницу № 34. От подачи заявления на «сильно любящего» ее сожителя она отказалась. Тем не менее «гвардейцы» передали задержанного сотрудникам полиции.