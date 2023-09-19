Попавший в ДТП УАЗик опрокинулся на бок в центре Новосибирска

ДТП произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя. Фото: Электронный город

Во вторник, 19 сентября, в центре Новосибирска произошло ДТП с участием УАЗика. После столкновения с другим авто он опрокинулся на бок.

Как рассказали в группе «Инцидент Новосибирск», машины не поделили дорогу на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя. Никто из участников аварии не пострадал. Однако ДТП затруднило движение на участке.

Позже в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску прокомментировали произошедшее.

− ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, − отметили в Госавтоинспекции.

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