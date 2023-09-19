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НовостиОбщество19 сентября 2023 6:05

Прокуратура закрыла незаконный ломбард, выдававший людям займы в НСО

Владелицу организации привлекли к ответственности
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Прокуратура закрыла незаконный ломбард, выдававший людям займы в НСО. Фото: прокуратура НСО.

Прокуратура закрыла незаконный ломбард, выдававший людям займы в НСО. Фото: прокуратура НСО.

Нелегальную организацию по предоставлению потребительских зданий закрыли в Новосибирской области. Сотрудники прокуратуры установили, что в Барабинске предпринимательница незаконно выдавала займы по видом деятельности ломбарда.

– С гражданами заключали договоры комиссии, по условиям которых им под проценты выдавались денежные средства непосредственно при передаче своего имущества с возможностью последующего выкупа, – уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

После вмешательства надзорного ведомства незаконную деятельности пресекли. На предпринимательницу составили протокол за административное правонарушение по части 1 статьи 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). Бизнесменшу оштрафовали.

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