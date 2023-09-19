Портал заметили в небе над Новосибирском утром 19 сентября. Фото: "АСТ-54".
Утром 19 сентября в небе над Новосибирском заметили необычное явление. Горожане сфотографировали его и опубликовали фото в соцсети.
– В небе над Новосибирском появился портал, который ведёт неизвестно куда, – написали в группе «АСТ-54».
На фото видно, что облака образовали в небе воронку. Новосибирцы поделились своим мнением на счет странного явления:
– Это лето в него улетело!
– Это ворота в рай!
У кого-то мнение более пессимистичное:
– Этот портал образовался над кольцом ада над площадью Труда! – написали новосибирцы.
Горожане отметили, что такое явление в небе характерно для циклона. Его, по их словам, называют сердцем бури или ее оком.
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