Вой сирены на весь район: в Новосибирске полицейские устроили погоню за белым седаном на Родниках

Полицейские продолжительное время преследовали автомобиль. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»

Жителей микрорайона Родники в Новосибирске рано утром 19 сентября разбудил вой полицейской сирены. Оказалось, что сотрудники ГИБДД устроили погоню за белым седаном.

Как рассказали в группе «АСТ-54», полицейские продолжительное время преследовали автомобиль. Однако водитель игнорировал требования остановиться.

− На «Тойоте» по кругу их [полицейских – прим. ред.] гоняет, туда-сюда, − комментирует местный житель, приславший видео.

Удалось ли сотрудникам ГИБДД остановить нарушителя – неизвестно. Не исключено, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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