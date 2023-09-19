В НГПУ открыли новый коворкинг-центр

Ректор НГПУ А. Д. Герасёв на открытии коворкинг-центра НГПУ. Фото: Пресс-центр НГПУ

В Год педагога и наставника в Новосибирском государственном педагогическом университете состоялось торжественное открытие коворкинг-центра, созданного в рамках регионального комплекса мер министерства труда и социального развития Новосибирской области при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе открытия нового образовательного трансформируемого пространства ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв подчеркнул, что за последние годы современных аудиторий, оснащенных различным оборудованием для подготовки высококлассных специалистов для российской системы образования, в НГПУ становится все больше:

- После высококвалифицированного состава преподавателей комфортная образовательная среда - это второй по значимости фактор, влияющий на качество подготовки студентов. Мы гордимся серией специализированных аудиторий, которые были созданы в вузе за последние 2 года. Сегодня мы с радостью объявляем об открытии еще одной такой аудитории - коворкинг-центра. Особенно приятно, что этот проект стал реальностью благодаря финансовой поддержке министерства социального развития и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Занятия в коворкинг-центре НГПУ. Фото: Пресс-центр НГПУ

Коворкинг-центр стал новой инфраструктурной площадкой института непрерывного образования НГПУ, использующейся для обучения студентов, которые специализируются на социальной работе, психологии и педагогике и в будущей профессиональной деятельности смогут работать с несовершеннолетними, попавшими в трудные жизненные ситуации: пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, а также несовершеннолетними, проявляющими насилие по отношению к другим детям.

Целью этой инициативы является обучение студентов практическим навыкам работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в трудных условиях, а также оказание необходимой поддержки этой уязвимой аудитории.

- Важно, чтобы все педагоги научились замечать проявления агрессии и жестокого поведения детей друг с другом. Наш коворкинг-центр будет фокусироваться на профилактике буллинга и жестокого обращения. Мы будем проводить разнообразные мероприятия, направленные на укрепление коллективов, формирование командного духа и повышение самооценки детей. Наша задача - помочь каждому ребенку найти свою успешность, - рассказывает проректор по региональному взаимодействию и дополнительному образованию НГПУ Евгения Борисовна Марущак.

Занятия в коворкинг-центре НГПУ. Фото: Пресс-центр НГПУ

На базе коворкинг-центра планируется проведение различных мероприятий, включая воркшопы и тренинги по командообразованию, обучению медиации и конфликтологии. Важная особенность коворкинг-центра - его многофункциональность и гибкость. Столы и оборудование можно легко передвигать, что позволяет адаптировать пространство под различные виды мероприятий и активностей.

Открытие коворкинг-центра в НГПУ стало важным шагом в укреплении образовательных и социальных связей, а также в обеспечении помощи тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Это пример успешного сотрудничества образовательных учреждений и органов социальной защиты, призванного улучшить будущее молодых поколений и общества в целом.