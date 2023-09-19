Уроженец Новосибирска Митя Фомин стал ведущим нового шоу о долгожителях

Певец Митя Фомин из Новосибирска стал ведущим нового шоу «На все 100». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Митя Фомин из Новосибирска стал ведущим нового шоу «На все 100». В рамках проекта артист будет ездить по России и общаться с долгожителями. Его цель – выяснить, как прожить до 100 лет.

Премьера шоу состоялась 14 сентября. Первый выпуск был снят в солнечном Крыму.

Всего покажут восемь выпусков, в каждом из которых раскроют секреты долголетия героев.

− Восемь выпусков − это восемь регионов России с высокой продолжительностью жизни и яркими героями 80-90-100 лет, которые в разных уголках нашей страны живут полной жизнью, несмотря на золотой возраст. Они участвуют в соревнованиях, ставят рекорды, лазают по скалам, мастерят автомобили, влюбляются и крутят романы, − рассказал исполнитель в соцсетях.

Шоу будет выходить каждый четверг на платформе «ВКонтакте».

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