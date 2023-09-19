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НовостиОбщество19 сентября 2023 3:09

Уроженец Новосибирска Митя Фомин стал ведущим нового шоу о долгожителях

Певец попытается выяснить, как прожить до 100 лет
Анастасия ХРОМЫХ
Певец Митя Фомин из Новосибирска стал ведущим нового шоу «На все 100».

Певец Митя Фомин из Новосибирска стал ведущим нового шоу «На все 100».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Митя Фомин из Новосибирска стал ведущим нового шоу «На все 100». В рамках проекта артист будет ездить по России и общаться с долгожителями. Его цель – выяснить, как прожить до 100 лет.

Премьера шоу состоялась 14 сентября. Первый выпуск был снят в солнечном Крыму.

Всего покажут восемь выпусков, в каждом из которых раскроют секреты долголетия героев.

− Восемь выпусков − это восемь регионов России с высокой продолжительностью жизни и яркими героями 80-90-100 лет, которые в разных уголках нашей страны живут полной жизнью, несмотря на золотой возраст. Они участвуют в соревнованиях, ставят рекорды, лазают по скалам, мастерят автомобили, влюбляются и крутят романы, − рассказал исполнитель в соцсетях.

Шоу будет выходить каждый четверг на платформе «ВКонтакте».

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