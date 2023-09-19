Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 3:05

Новую скважину пробурили под Новосибирском после вмешательства прокуратуры

До этого жителей не обеспечивали водой должным образом
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новую скважину пробурили под Новосибирском после вмешательства прокуратуры.

Новую скважину пробурили под Новосибирском после вмешательства прокуратуры.

Фото: Дарья Черникова

В городе Чулым после вмешательства прокуратуры построили новую водонапорную скважину. Ее оборудовали после вмешательства прокуратуры.

- В ходе проверки прокуратура установила, что администрация города не организовала надлежащее водоснабжение населения. Скважина, которая имелась в Чулыме, была не исправна, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

После вмешательства надзорного ведомства администрация заключила с подрядчиком контракт на бурение новой скважины.

– Из резервного фонда Правительства НСО на эти цели выделены денежные средства в размере 10 млн рублей, – уточнили в прокуратуре региона.

Строение скважины уже завершили. Теперь у жителей Чулыма не будет проблем с водой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber