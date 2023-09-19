Новую скважину пробурили под Новосибирском после вмешательства прокуратуры. Фото: Дарья Черникова

В городе Чулым после вмешательства прокуратуры построили новую водонапорную скважину. Ее оборудовали после вмешательства прокуратуры.

- В ходе проверки прокуратура установила, что администрация города не организовала надлежащее водоснабжение населения. Скважина, которая имелась в Чулыме, была не исправна, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

После вмешательства надзорного ведомства администрация заключила с подрядчиком контракт на бурение новой скважины.

– Из резервного фонда Правительства НСО на эти цели выделены денежные средства в размере 10 млн рублей, – уточнили в прокуратуре региона.

Строение скважины уже завершили. Теперь у жителей Чулыма не будет проблем с водой.

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