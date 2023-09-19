Председатель Госдумы Володин уверен, что мониторинг законодательства повышает качество принимаемых законов

Фото: duma.gov.ru

О подробностях посещения Председателем Госдумы образовательного учреждения рассказал телеканал Дума ТВ.

По словам Вячеслава Володина, Госудуму и МГЮА связывают давние партнерские отношения. Университет активно проводит для Государственной Думы научно-экспертную работу, которая востребована во фракциях и комитетах. Володин подчеркнул, что партнерство с МГЮА в вопросах анализа законотворчества и правоприменительной практики для Госдумы крайне важно.

- Вопросы мониторинга законодательства, анализа правоприменительной практики напрямую влияют на повышение качества принимаемых законов, это позволяет депутатам понять, как работает закон в регионе, как влияет на человека - помогает гражданину или есть какая то проблема, которую надо исправить, - сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы предложил Центру проанализировать правоприменение принятых недавно законов о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также о запрете работы точек круглосуточной продажи алкоголя в многоквартирных домах. Володин уверен, что подобное взаимодействие с МГЮА дает депутатам обратную связь с профессиональным сообществом правоведов.

- Студентов вовлекают в практику правоприменения, с их участием проводится анализ законодательства. Это повысит их компетенцию и, возможно, в будущем повлияет на выбор профессии, - считает Вячеслав Володин.

Напомним, что ранее исследования Центра депутаты использовали для подготовки антисанкционных законов и мер поддержки граждан и экономики.