Яркая палитра на фоне звездного неба: новосибирский астрофотограф заснял полярное сияние

В небе над Новосибирской областью вспыхнуло северное сияние. Фото: Алексей Поляков
В небе над Новосибирской областью вспыхнуло северное сияние. Завораживающие снимки сделал местный астрофотограф Алексей Поляков.
Съемку сибиряк проводил в ночь с 18 на 19 сентября в районе деревни Жеребцово. Алексей запечатлел, как горизонт озаряет желтый, розовый и красный свет. И все это – на фоне ясного звездного неба.
− Условия были далеки от идеальных, объектив несколько раз приходилось отогревать от росы, − написал астрофотограф на своей странице «ВКонтакте».
КП-Новосибирск узнала, часто ли происходит это атмосферное оптическое явление, поражающее своей красотой.
− Такое происходит не часто, но несколько раз в году бывает, − рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.
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