В Новосибирске мужчина забрал смартфон у своей родственницы и сдал его в ломбард

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кировского района Новосибирска ограбил свою родственницу. Он забрал ее мобильный телефон марки «Самсунг» и сдал его в ломбард.

− В Отдел полиции №8 «Кировский» поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что ее родственница обнаружила пропажу своего мобильного телефона Samsung Galaxy A70, − рассказали в ГУ МВД России по региону.

Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 37-летний мужчина, ранее его не привлекали к уголовной ответственности.

Выяснилось, что инцидент произошел ночью 14 сентября по улице Немировича-Данченко. Сибиряк, находясь у себя дома, открыто похитил смартфон, который принадлежал родственнице. Устройство злоумышленник отнес в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

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