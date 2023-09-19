Жительница Новосибирска пыталась спасти на улице ежа: но он был не рад

Жительница Новосибирска нашла ежика на тротуаре во время прогулки с собакой. Фото: читательница КП-Новосибирск

Жительница Новосибирска нашла ежика на тротуаре во время прогулки с собакой. Она хотела помочь забредшей в город «колючке», но сам лесной житель, как оказалось, подмоги не ждал.

— Я пошла гулять со своей собакой и около дома на Невельского, 27 мы встретили ежика. Он был такой маленький, беззащитный. Я подумала, что нужно что-то сделать, позвонила в Центр реабилитации диких животных. Там мне посоветовали взять коробку, полотенце и отправить ежика к ним, — рассказала КП-Новосибирск читательница. — Я позвала на помощь соседку по дому, она вышла с пакетом и полотенцем.

Девушки хотели было взять ежика в руки, но проворной «колючке» удалось укатиться.

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