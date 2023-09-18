Осеннее равноденствие в Новосибирске наступит 23 сентября 2023 года.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Осеннее равноденствие в Новосибирске 23 сентября 2023 года — после этой даты дни станут короче, чем ночи. Об этом рассказали в Московском планетарии.
— 23 сентября в Северном полушарии планеты наступит астрономическая осень, а в Южном — весна. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, — сообщили в Московском планетарии.
Синоптики на первый день астрономической осени обещают пасмурную и дождливую погоду. Температура воздуха будет удерживаться на отметке в +14 градусов.
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