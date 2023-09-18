Стали известны районы с самой дорогой и самой дешевой землей в Новосибирской области. Фото: Даниил ОПАРИН

Стали известны районы с самой дорогой и самой дешевой землей в Новосибирской области. За три года стоимость сотки земли в регионе выросла на 28,2%.

Активнее всего цены растут в Толмачево и Новолуговом. Здесь участки подорожали больше, чем на 250%. Выше всего цены вскочили в 2022 году. В Горном цена на земельный участок выросла в 3, 3 раза — до 25 тысяч рублей за сотку, в Кудряшовском — в 2,7 раз, до 400 тысяч рублей, в Оби — в 2,6 раз — до 77,8 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на аналитиков «Авито» сообщает РБК.

Но есть районы, где земля подешевела. В Купинском районе — на 47%, теперь там сотка земли стоит до 9,5 тысяч рублей. В Карасуке и Линево — до 13,3 и 20 тысяч рублей соответственно.

Эксперты отмечают, что стоимость участка зависит от таких факторов как удаленность от трассы, близость расположения к областному центу, развитость инфраструктуры и наличие коммуникаций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber