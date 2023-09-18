Жителей Новосибирска научат писать заявки на муниципальные гранты. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жителей Новосибирска научат писать заявки на муниципальные гранты. На добрые дела в мэрии обещают выплатить до 250 тысяч рублей.

- Прием заявок откроется 30 ноября, а учить, как оформлять документы на гранты, чтобы повысить свои шансы, сотрудники мэрии начинают во вторник, 19 сентября, - сообщили в администрации.

Первая встреча пройдет в ресурсном центре Дзержинского района в 16:00. Всего запланировано десять занятий.

На семинарах специалисты расскажут, как подать заявку, зарегистрировать организацию на сайте и создать личный кабинет, что такое социально значимый проект и как его правильно подать.

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