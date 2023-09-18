Названа десятка лучших мест Мариинска, ради которых стоит приехать. Фото: Вера ТОЛМАЧЕВА

Издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» назвало десятку лучших мест Мариинска Кемеровской области. Ради них стоит приехать в город.

Первым из них стал памятник императрице Марии Александровне, супруге Александра II. Монумент установили в 2007 году. Туристы часто «дарят» Марии цветы. Считается, что это хорошая примета. В городе также установлен бюст Александра II.

Очередное место, которое необходимо посетить каждому приезжающему в Мариинск, - памятник картофелю. Между прочим, единственный в России. Он установлен в 2008 году в центре города.

А прогуляться с пользой можно по парку скульптур советского периода. В нем расположено шесть скульптур и восемь оригинальных вазонов той эпохи.

Также обязательны к посещению композиция из дерева «Три медведя», музей «Береста Сибири», музей Владимира Чивилихина, мемориал жертвам ГУЛАГа, мастерская Юрия Михайлова и скульптуры проекта «Деревянные персонажи старого города».

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