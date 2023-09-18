В Новосибирске ограничили проезд на Владимировском спуске

В Новосибирске ограничат проезд на Владимировском спуске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске с 18 сентября ограничили проезд на Владимировском спуске. Временное сужение проезжей части будет действовать по 9 октября.
- С 18 сентября по 9 октября на восемь метров сужается проезжая часть Владимировского спуска в районе жилого дома на улицы Владимировской, 8, - говорится в сообщении мэрии.
Ограничение связано с аварией на теплотрассе. За это время специалисты проведут ремонт.
Водителей призывают быть внимательными и планировать поездки заранее.
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