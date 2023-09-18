Новосибирцы могут получить 250 тысяч на добрые дела.
Фото: Даниил ОПАРИН
Новосибирцы могут получить 250 тысяч рублей на добрые дела. О том, как правильно оформлять документы на гранты, расскажут в мэрии.
- Прием заявок откроется 30 ноября, а учить, как оформлять документы на гранты, чтобы повысить свои шансы, сотрудники мэрии начинают во вторник, 19 сентября, - говорится в сообщении администрации.
Первая встреча состоится в ресурсном центре Дзержинского района в 16:00. Всего запланировано десять семинаров.
На занятиях специалисты расскажут, как подать заявку, как зарегистрировать организацию на сайте и создать личный кабинет, что такое социально значимый проект и как его правильно подать.
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