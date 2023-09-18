В Новосибирске на АЗС подскочили цены на бензин. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске на автозаправках подскочили цены на бензин. Об очередном повышении автолюбители сообщили в соцсетях.

По состоянию на 17 сентября стоимость дизельного топлива на АЗС «Газпромнефть» составляет 65 рублей. Цена АИ-92 - 48, 5 рублей, АИ-95 - 52 рубля, АИ-100 - 67 рублей.

АЗС «Лукойл» предлагает дизельное топливо за 72,9 рублей. Стоимость АИ-92 составляет 54,5 рублей, АИ-95 - 59,5 рублей, АИ-98 - 69,9 рублей.

Цены на топливо начали повышаться в мае 2023 года. В июле ежемесячный прирост к стоимости бензина в среднем составлял 1-2 рубля.

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