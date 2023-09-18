Рассчитывал на лакомство: в Новосибирском зоопарке манул начал метаться по вольеру, учуяв кипера

В Новосибирском зоопарке манул начал метаться по вольеру, учуяв кипера. Фото: Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке манул почувствовал кипера (работника, который кормит животных) и начал метаться по вольеру. Эмоциональное ожидание запечатлела посетительница парка Анна Новикова.

Кот начал перемещаться внизу клетки. Сначала он быстро вышагивал, а спустя время принялся бегать. Позже манул начал забираться на возвышенности.

Так, в очередной раз поднявшись на бревно, он попытался разглядеть кипера вдалеке. Но долго сидеть на одном месте не вышло, и кот снова пустился бежать.

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