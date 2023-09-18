В селе Новосибирской области нашли тело 41-летней женщины

В Новосибирской области нашли тело 41-летней женщины. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области нашли тело 41-летней женщины. Его обнаружили в одном из сел Баганского района.

— Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 41 -летней женщины в одном из сел Баганского района. Следователи осмотрели места происшествия, назначили необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Ранее в газете «Степная Нива» сообщалось о том, что погибшей была найдена 41-летняя жительница села Савкино Оксана Обухова. Женщина пропала 13 сентября. Она исчезла, одетая в домашний халат

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