В Новосибирске стоматология на месяц осталась без лифта из-за молнии

В городской стоматологической поликлинике № 6 в Новосибирске сломался лифт после удара молнии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городской стоматологической поликлинике № 6 в Новосибирске сломался лифт после удара молнии. Об этом КП-Новосибирск сообщили пациенты клиники.

— Записались с бабушкой в поликлинику и только потом узнали, что там не работает лифт — с начала сентября. И сказали, что до нового года не будет, потому что нужно его чинить после удара молнии, — рассказала КП-Новосибирск одна из посетительниц.

Девушка также рассказала, что на вопрос о том, сможет ли кто-то помочь пожилым или маломобильным людям добраться до врача, в поликлинике ответили, что это возможно, когда на смене дежурит охранник-мужчина.

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