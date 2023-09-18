В Новосибирской области откроют новые молодежные научные лаборатории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области объявили конкурс грантов на создание молодежных научных лабораторий. Деньги на это выделят из регионального бюджета.

- Участниками могут стать научные организации и университеты, в которых создаются молодежные научные лаборатории для реализации проектов, включенных в программу деятельности Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра, - говорится в сообщении правительства региона.

Главная цель конкурса состоит в привлечении молодых ученых в решение исследовательских задач и налаживание взаимодействия между наукой и реальным производством.

В настоящее время в регионе работают шесть молодежных научных лабораторий.

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