В Новосибирской области откроют новые молодежные научные лаборатории.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области объявили конкурс грантов на создание молодежных научных лабораторий. Деньги на это выделят из регионального бюджета.
- Участниками могут стать научные организации и университеты, в которых создаются молодежные научные лаборатории для реализации проектов, включенных в программу деятельности Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра, - говорится в сообщении правительства региона.
Главная цель конкурса состоит в привлечении молодых ученых в решение исследовательских задач и налаживание взаимодействия между наукой и реальным производством.
В настоящее время в регионе работают шесть молодежных научных лабораторий.
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