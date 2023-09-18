В Новосибирске выбрали лучшего машиниста метрополитена. Фото: Новосибирский метрополитен

В Новосибирске выбрали лучшего машиниста метро, сообщили в городском метрополитене. Это первый этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Конкурс проходил в три этапа. Они включали в себя теоретические испытания, поиск неисправностей при приемке подвижного состава и выхода из аварийной ситуации. Соревнования направлены на выявление лучших в профессии и распространение передового опыта.

Победителем стал машинист первого класса Павел Максимлюк. Он примет участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в октябре в Москве.

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