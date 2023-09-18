«Выносили на носилках»: в Новосибирской области мотоциклист упал в карьер

Мотоциклист получил серьезные травмы. Фото: Аварийно-спасательной службе НСО

В Новосибирской области мотоциклист упал в карьер. ЧП случилось 16 сентября в Искитимском районе.

- Мотоциклист упал на одну из ступеней Ургунского карьера. Он получил серьезные травмы и не мог сам передвигаться, - сообщили в Аварийно-спасательной службе НСО.

На помощь мужчине пришли спасатели. На носилках акья они спустили пострадавшего вниз карьера, где его уже ждали врачи скорой помощи.

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