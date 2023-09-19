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НовостиЭкономика19 сентября 2023 2:00

ПСБ запустил для бизнеса сервис выплаты заработной платы по СБП

Новый сервис ПСБ позволяет малому бизнесу Новосибирска выплачивать зарплату через Систему быстрых платежей
Изображение от katemangostar на Freepik

Изображение от katemangostar на Freepik

Услуга актуальна для компаний с небольшим количеством сотрудников и дает возможность работодателю без заполнения реквизитов переводить заработную плату тем работникам, у которых нет зарплатной карты.

Сотрудник компании может иметь счет в любом банке-участнике Системы быстрых платежей, так как реализованный сервис дает возможность выплачивать заработную плату из личного кабинета в интернет-банке ПСБ на основе справочника сотрудников, указав только номер телефона и банк получателя. - Объемы платежей через СБП среди наших клиентов-предпринимателей растут на 25% ежемесячно, что говорит о востребованности бизнесом такого метода расчетов. Поэтому мы разработали решение, которое позволяет предпринимателям, используя уже привычный способ перевода денежных средств, быстро и удобно выплачивать зарплату сотрудникам, у которых по каким-то причинам не выпущена банковская карта в рамках зарплатного проекта, - например, если компания нанимает сезонных работников. Новый сервис станет для наших клиентов дополнительным удобным инструментом работы с персоналом, - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ. Подключение к сервису бесплатно, а размер комиссии за перевод аналогичен стоимости обычного перевода денежных средств по реквизитам от юридического лица к физическому.

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