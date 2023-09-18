Под Новосибирском несовершеннолетнего заключили под стражу за мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несовершеннолетнего, обманывающего пенсионеров, заключили под стражу почти на два месяца. Такое решение принял Куйбышевский районный суд Новосибирской области.

Ребенка судят за мошенничество, совершенное группой лиц.

Согласно данным следствия, неизвестный звонил на стационарные телефоны двух пенсионеров и говорил, что их дочери попали в аварию. В результате ДТП якобы есть пострадавший, и, чтобы избежать наказания, надо заплатить определенную сумму. Так, пенсионеры лишились 500 тысяч и 200 тысяч рублей. Эти деньги пострадавшие, по указанию звонившего, передали несовершеннолетнему курьеру.

Суд принял решение изолировать ребенка от общества. До 14 ноября несовершеннолетний будет заключен под стражу. Постановление в законную силу не вступило.

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