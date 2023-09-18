В новосибирском Доме ученых рассказывают о выдающихся жителях Советского района

На выставке представлены портреты 18 выдающихся жителей Советского района. Фото: Андрей Сегеда

В новосибирском Доме ученых открылась выставка «Знай наших». Она приурочена к 130-летию Новосибирска и 65-летию Советского района.

На выставке представлены портреты 18 выдающихся жителей Советского района. Это люди, которые внесли огромный вклад в развитие территории, пишет «Навигатор».

Среди героев проекта – ученые, врачи, деятели культуры, строители. Каждый из них сделал все возможное, чтобы Академгородок и весь Советский район процветали.

Выставку в Доме ученых можно посмотреть до конца сентября. После ее перенесут на другие площадки.

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