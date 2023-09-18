«Из-за невыносимой боли муж носил на руках»: хромая сибирячка требует наказать лихача, сбившего ее на тротуаре

Авто сбило сибирячку и серьехно повредило женщине ногу. Фото: предоставлено героиней публикации.

В редакцию КП-Новосибирск обратилась жительница Новосибирска Алина: она добивается, чтобы наказали лихача, сбившего ее на тротуаре на улице Плановой.

- Сама авария произошла 19 апреля 2023 года. Я шла забирать ребенка из школы, когда на меня вылетала легковушка – ВАЗ 2114, - рассказала КП-Новосибирск Алина. – У машины не было бампера. Авто зацепило мне ногу и вырвало даже сухожилия, порвало бедренную артерию. Каким-то чудом рядом оказалась прохожая, которая работает медсестрой: она наложила мне жгут на порванную бедренную артерию. Без ее помощи я умерла бы от потери крови. Она дождалась вместе со мной скорой. Помню, что хватило сил позвонить подруге, чтобы она забрала моего ребенка из школы.

Когда Алина оказалась в больнице, врачи никаких прогнозов не давали:

- У меня начался некроз, пришлось удалять омертвевшие ткан. Боли были невыносимыми: я очень благодарна своему мужу, который на руках носил меня на перевязки, - рассказывает Алина.

Сейчас сибирячка передвигается на костылях: чтобы у нее был шанс вновь нормально ходить, ей потребуется еще операция.

А что же водитель, чье авто сбило Алину?

- Сразу после аварии он подошел ко мне и говорил: « Я не специально, я не хотел!». А потом и вовсе отказался оплачивать необходимое мне лечение, - говорит Алина. – В переписке же он писал: «Я ехал в среднем ряду по навигатору, навигатор сказал мне повернуть направо. Я дождался, пока меня пустят, и в момент старта у меня вылетает руль из рук, я пытаюсь его выкрутить обратно, и случилось то, что случилось».

Сейчас Алина написала жалобу в прокуратуру и добивается, чтобы на водителя было возбуждено уголовное дело.

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