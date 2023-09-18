Терапевт Видяскин рассказал, как снизить артериальное давление без лекарств

Снизить давление можно без специальных лекарств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Терапевт Игорь Видяскин поделился советами, как снизить артериальное давление без приема специальных лекарств. Слова эксперта приводит News.ru.

Для начала нужно подкорректировать свой рацион питания. Важно есть больше овощей и фруктов, а также цельнозерновых и нежирных продуктов, богатых белками. Врач советует снизить количество потребляемой соли и животных жиров.

Нормализовать давление помогут и занятия физкультурой. Нагрузки должны быть умеренными.

− Регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде или йога, могут помочь снизить давление. Старайтесь заниматься физической активностью по 30 минут в день, − советует Игорь Видяскин.

Избавление от лишних килограммов – хороший способ снизить артериальное давление. А если добавить расслабляющие практики – йогу, массаж или медитацию, эффект будет более заметным.

Терапевт призывает отказаться от никотина и алкоголя, так как они могут повышать давление.

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