В Новосибирской области в сентябре изменится расписание 29 электричек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области изменится расписание 29 электричек. Пригородные поезда будт ходить по новым схемам с 20 сентября по 8 октября.

- Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится в связи с проведением капитального ремонта пути, - говорится в сообщении АО «Экспресс-пригород».

Корректировка во времени следования составит от 1 минуты до 1 часа 48 минут.

Изменения затронут электрички, следующие по маршрутам: Изынский – Новосибирск – Изынский, Курундус – Новосибирск, Новосибирск – Тогучин – Новосибирск, Буготак – Новосибирск – Буготак.

С полным расписанием движения поездов можно познакомиться по ссылке.

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