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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:59

Время работы касс Новосибирского зоопарка с 18 сентября 2023: точное расписание, когда можно купить билеты

Новосибирский зоопарк сократил время работы из-за ранних сумерек
Анастасия ХРОМЫХ
Из-за ранних сумерек зоопарк теперь работает по другому графику. Фото: Новосибирский зоопарк

Из-за ранних сумерек зоопарк теперь работает по другому графику. Фото: Новосибирский зоопарк

С 18 сентября изменяется время работы касс Новосибирского зоопарка. В официальной группе зверинца в соцсетях рассказали, когда можно купить билеты.

Из-за ранних сумерек зоопарк теперь работает по другому графику. Посмотреть на животных и птиц можно в период с 09:00 до 20:00.

− Кассы зоопарка прекращают свою работу в 19:00, − сообщили в группе зверинца «ВКонтакте».

После того, как кассы закроются, зоопарк будет работать только на выход. Напомним, летом зоопарк был открыт до 23:00.

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