Время работы касс Новосибирского зоопарка с 18 сентября 2023: точное расписание, когда можно купить билеты

Из-за ранних сумерек зоопарк теперь работает по другому графику. Фото: Новосибирский зоопарк

С 18 сентября изменяется время работы касс Новосибирского зоопарка. В официальной группе зверинца в соцсетях рассказали, когда можно купить билеты.

Из-за ранних сумерек зоопарк теперь работает по другому графику. Посмотреть на животных и птиц можно в период с 09:00 до 20:00.

− Кассы зоопарка прекращают свою работу в 19:00, − сообщили в группе зверинца «ВКонтакте».

После того, как кассы закроются, зоопарк будет работать только на выход. Напомним, летом зоопарк был открыт до 23:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber