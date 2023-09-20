Брат умер, я начала искать: жительница Кузбасса ищет в Новосибирске племянника, которого никогда не видела

На фото отец Александра - Алексей Демин. Фото: предоставлено Натальей

Жительница Ленинска-Кузнецкого Наталья Рахманова ищет своего племянника из Новосибирска. Его отец, брат женщины, – Алексей Демин, родился 5 декабря 1979 года. Он скончался почти полгода назад.

- Я знаю, что моего племянника зовут Саша, а его маму Настя. Брат познакомился с ней в Новосибирске, когда он приехал туда закупать фрукты для продажи в нашем городе. Настя забеременела, но ее родители не одобрили выбор девушки. Саше пришлось уехать обратно, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Рахманова, сестра Алексея.

Как говорит женщина, тогда еще подросток ее брат рассказал родителям о том, что у них есть внук. Сначала они не поверили. Как оказалось, зря.

- Когда Саше было 18 лет, он попал в аварию. Брат ездил к нему в больницу в Новосибирск. Только тогда уже все поняли, что это была не шутка. Отец Насти предлагал им с Лешей сойтись, но было поздно. Саша вроде учился где-то за границей, - говорит Наталья.

5 месяцев назад Алексея не стало, и Наталья начала поиски. Точную дату рождения племенника женщина не знает. Он родился примерно тогда, когда ее брату было 16-17 лет.

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