Учителей ОБЖ Новосибирской области отправили на военную подготовку. Фото: Правительство НСО
Учителей ОБЖ Новосибирской области отправили на военную подготовку. Она проходит с 14 по 27 сентября.
Переподготовку педагоги проходят в связи с изменениями в учебной программе.
- С этого учебного года появился модуль по основам военной службы. Если преподаватель не обновил свои знания, в том числе с точки зрения практической подготовки, он будет недостоверен и некомпетентен, - рассказала врио министра образования Новосибирской области Мария Жафярова.
Занятия предполагают как теоретическую подготовку, так и практическую. В ходе обучения учителя изучат модули по огневой, инжинерной и тактической подготовке, тактической медицине, управлению беспилотниками.
Сейчас переподготовку проходят 15 преподавателей колледжей. На октябрь запланировано обучение еще двух групп педагогов.
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