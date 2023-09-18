Учителей ОБЖ Новосибирской области отправили на военную подготовку. Фото: Правительство НСО

Учителей ОБЖ Новосибирской области отправили на военную подготовку. Она проходит с 14 по 27 сентября.

Переподготовку педагоги проходят в связи с изменениями в учебной программе.

- С этого учебного года появился модуль по основам военной службы. Если преподаватель не обновил свои знания, в том числе с точки зрения практической подготовки, он будет недостоверен и некомпетентен, - рассказала врио министра образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Занятия предполагают как теоретическую подготовку, так и практическую. В ходе обучения учителя изучат модули по огневой, инжинерной и тактической подготовке, тактической медицине, управлению беспилотниками.

Сейчас переподготовку проходят 15 преподавателей колледжей. На октябрь запланировано обучение еще двух групп педагогов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber