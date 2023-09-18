«Говорил, у вас все в порядке »: врач отправил новосибирца с разрывом сухожилий домой – теперь у мужчины не двигается палец

В Новосибирске у пациента не двигается палец после назначенного врачом лечения. Фото: Мария Иванова

В Новосибирске у пациента не двигается палец после назначенного врачом лечения. Ему может потребоваться операция.

Как рассказала КП-Новосибирск жена пострадавшего Мария, 25 августа муж чинил автомобиль и повредил палец. Палец не двигался, потерял чувствительность и получил мелкие поверхностные повреждения. С травмой мужчина обратился в травмпункт поликлиники №22.

- Муж сказал врачу, что его беспокоит не рана, а то, что палец согнуло, он не разгибается и нет никакой чувствительности. Врач отправил его на рентген, после этого ему сказали, что все хорошо, перелома нет, - рассказала КП-Новосибирск Мария.

После этого мужчина продолжил делать перевязки. Спустя три недели рана зажила, а палец так и остался в неподвижном положении, без чувствительности.

Диагноз новосибирцу пришлось ставить поисковой системе.

- Через «Гугл» он выяснил, что у него разрыв сухожилия, и само по себе это не пройдет. А если неправильно заживет, может потребоваться операция. Еще надо было носить фиксатор минимум четыре недели. И все это мы узнали благодаря «Гуглу», а не врачу, к которому обратились, - рассказала КП-Новосибирск жена пострадавшего.

Мария решила не оставлять безнаказанными медиков, не оказавших должной помощи, и отправила обращение в Минздрав Новосибирской области.

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