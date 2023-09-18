В Новосибирске пьяный мужчина раскидывал вещи и оскорблял продавцов в торговом центре

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

15 сентября в 14.05 в одном из супермаркетов Кировского района мужчина выбирал для покупки дезодорант, распыляя разные баллончики в воздух. Из трех использованных им на кассе он приобрел только один, остальные поставил обратно на прилавок. На требование заплатить за дезодоранты, которые покупатель испортил, мужчина ответил отказом, поэтому был задержан бойцами ГБР-76 и передан в отдел полиции.

В этот же день в Кировском районе Новосибирска «гвардейцами» был задержан и передан в полицию еще один отказавшийся платить должник. Получив в 23.44 сигнал тревоги из сауны на улице Мира, бойцы ГБР-11 прибыли на место. Администрация требовала, чтобы посетители (молодой человек и девушка) заплатили за использованный ими час отдыха 1700 рублей. Девушка платить не стала, заявив, что предыдущие 4 часа оплачивала она, а молодой человек не заплатил из-за отсутствия денег. В результате короткого расследования был задержан и передан в полицию молодой человек.

Также 15 сентября в Ленинском районе бойцами ГБР-73 был задержан мужчина, пытавшийся вынести из магазина без оплаты восемь пакетов растворимого кофе общей стоимостью свыше 5000 рублей. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

16 сентября в 18.59 тревожной кнопкой вызвали ГБР в супермаркет на улице Сибиряков-Гвардейцев: 40-летний мужчина попытался похитить бутылку виски стоимостью 1300 рублей, но был замечен. Как и предыдущих правонарушителей, бойцы ГБР передали вора полиции.

16 сентября в 20.20 в Октябрьском районе Новосибирска бойцами ГБР-78 были задержаны двое молодых людей, предположительно занимающихся шоплифтингом - профессиональным воровством из магазинов. Накануне днем из супермаркета на улице Вилюйской ими были похищены три бутылки мартини общей стоимостью 3900 рублей, а в этот раз - девять банок зернового кофе на сумму 6890 рублей. «Гвардейцы» передали полицейским и этих правонарушителей.

17 сентября около 12 часов дня в торговом центре на улице Петухова нетрезвый посетитель оскорблял продавцов нецензурной бранью и раскидывал товары. Силами охранника и бойцов ГБР нарушитель был выведен на улицу.