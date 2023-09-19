Еще немного погреемся: в Новосибирске температура повысится до +22 градусов

Начало недели еще выдастся теплым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогнозы синоптиков на начало недели радуют. Пока в Новосибирске еще будет тепло: ночью до +9…+11 градусов, а днем до +20…+22.

— Ожидаются небольшая облачность, без осадков. Переменный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +3…+8 градусов, местами до +13, днем +18…+23, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.

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