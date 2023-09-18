Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты летней оздоровительной кампании 2024 года. Фото: правительство НСО.

Губернатор Андрей Травников обозначил приоритетные направления подготовки оздоровительной кампании 2024 года в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Мероприятие прошло в понедельник, 18 сентября.

– Хорошо, что мы не только улучшаем материально-техническую базу существующих лагерей, но и создаем новые, разнообразные форматы. Рекомендую изучить и постараться использовать его в следующем году опыт лагеря «Цивилизация» в Маслянинском районе. Интересный формат сезонного лагеря с одной стороны, с комфортными условиями проживания, с другой стороны с возможностью полностью погрузиться в природу и активный отдых. И формат лагеря «Юнармеец» в Шилово Новосибирского района. Чем он интересен – используется инфраструктура существующей школы: пищеблок, столовая, спортивный блок, классы. При этому, у детей есть возможность, опять же, пожить в условиях, приближенных к полевым. Интересный опыт. Если кто-то найдет возможность у себя его повторять, я поддержу. Не первый год мы отмечаем противоречие, когда со стороны подростков, их родителей высокий запрос на трудоустройство летом, при этом и работодатели заинтересованы в дополнительных рабочих руках. Но жесткие требования законодательства, иногда излишне жесткие, сдерживают желаемое количество трудоустраиваемых ребят. Сегодня, когда предприятия крайне остро заинтересованы в привлечении будущих кадров, это противоречие проще преодолевать. Поэтому я попрошу тщательно подготовиться к сезону 2024 года и заявить, что нужно сделать, для того, чтобы увеличить количество трудоустроенных подростков в следующем году, – сообщил глава региона.

Врио министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева доложила губернатору об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2023 года в Новосибирской области.

– В летней оздоровительной кампании этого года приняли участие 1009 организаций, в том числе 62 загородных лагеря, из них 55 стационарных и 7 палаточных, и 947 лагерей с дневным пребыванием. Численность оздоровленных детей в сравнении с прошлым годом увеличилась на 5,6 тысяч и составила 121 099 детей. Пришкольные площадки посетили порядка 70 тысяч детей, загородные и палаточные – более 50 тысяч, – уточнили в правительстве.

Благодаря поддержке Андрея Травникова по выделению дополнительных средств из областного бюджета в размере более 600 млн рублей, удалось не только обеспечить необходимый уровень подготовки организаций к открытию и значительно укрепить их материально техническую базу, но и открыть новые места для отдыха и оздоровления детей.

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