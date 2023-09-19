«Назвала кукушкой»: в Новосибирской области женщина пырнула ножом знакомую за оскорбление

Женщина оскорбила свою знакомую. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области под суд пошла женщина, ударившая ножом свою знакомую. Конфликт между ними произошел из-за оскорбления.

- Днем между женщинами произошел конфликт. Потерпевшая назвала обвиняемую кукушкой, потому что она оставила в роддоме 5 детей. Вечером к потерпевшей домой пришла многодетная мать, и они снова поругались. В итоге та ушла, сказав, что побьет знакомую, - говорится на сайте Искитимского районного суда.

Обе дамы были пьяны. Потерпевшая позвонила своему знакомому, и они пошли разбираться с женщиной к ней домой. Началась драка. Мать пятерых детей схватилась за нож и воткнула его оппонентке в живот.

Было возбуждено уголовное дело умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Женщину приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима. Так же она должна выплатить пострадавшей 11 тысяч 918 рублей.

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