В Новосибирске водитель «Форда» сбил во дворе 8-летнего мальчика. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске во дворе дома 14/1 на улице Дунаевского водитель «Форда» сбил ребёнка. Об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– Водитель автомобиля «Форд», мужчина 1990 года рождения, двигаясь по внутридомовой территории совершил наезд на пешехода, мальчика 2015 года рождения, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Ребёнку понадобилась помощь врачей.

В полиции устанавливают, какие травмы получил мальчик, а также обстоятельства происшествия.

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