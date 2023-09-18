В Новосибирске парни устроили разборки со стрельбой на улице Кузьмы Минина

Группа парней устроила разборки во дворе дома по улице Кузьмы Минина в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54 Black»

Группа парней устроила разборки во дворе дома по улице Кузьмы Минина в Новосибирске. Молодые люди были вооружены – один махал ножом, второй угрожал травматическим пистолетом. Третий участник конфликта распылял газовый баллончик в разные стороны.

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», конфликт произошел днем в воскресенье, 17 сентября. Агрессивных парней сняла с балкона одна из местных жительниц.

По всей видимости, молодые люди были из двух разных компаний. Они разговаривали на повышенных тонах и кидались друг на друга, маневрируя между припаркованными автомобилями.

В какой-то момент конфликтующих кто-то спугнул, и они переместились в соседний двор. Чем все закончилось – остается только гадать.

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