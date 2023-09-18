Не хотите по-хорошему – будет по-плохому: в Новосибирске сотрудник банка угрожал задолжавшей клиентке

В Новосибирске штрафовали банк за угрозу увеличения суммы долга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске сотрудник банка угрожал задолжавшей финансовой организации женщине. Он названивал клиентке и в диалоге шел на недопустимые меры. Женщина записала разговор на диктофон. Запись отнесла в службу судебных приставов.

– На данный момент, не хотите работать по-хорошему, значит будем работать по негативным мероприятиям для вас в рамках правового поля, — сказал сотрудника банка, продолжив монолог — А это именно, скорее всего через индексацию. Хотите, чтобы вам индексацию банк провел через суд? Индексация, объясню простыми словами, это увеличение суммы долга. Нам заявление судья мировой одобрит! – запугивал клиентку сотрудник банка.

Запись проанализировали и установили, что сотрудник банка нарушил права клиентки. Он вводил женщину в заблуждение, использовал психологические уловки, чтобы она оплатила долг. При этом он употреблял выражения, которые унижали честь и достоинства женщины:

– Вот именно то, что вы совершенно не думаете, мозговой деятельности у вас не присутствует! – не стеснялся сотрудник банка.

– Сотрудники ГУ ФССП России по Новосибирской области признали банк виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. Банк штраф оплатил и не обжаловал постановление об административном наказании, – говорится в сообщении ГУ ФССП по Новосибирской области.

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