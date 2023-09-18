Губернатор НСО Андрей Травников высказался об изменениях в правительстве региона

Глава региона попросил коллег продолжить работу с большим усердием. Фото: Александр ГЛУЗ

Кадровые изменения в правительстве Новосибирской области в ближайшее время не планируются. Об этом на оперативном совещании 18 сентября заявил губернатор Андрей Травников.

− Кадровые решения были и в будущем будут, но не в формате каких-то срочных, а в формате плановой работы, точно не привязанных к событию вступления в должность действующего и вновь избранного губернатора, − подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона попросил коллег продолжить трудиться с большим усердием. Ведь важных задач достаточно много. Среди них − завершение уборочной кампании и ремонтных работ, а также подготовка к началу отопительного сезона.

Стоит отметить, что после вступления в должность избранного главы региона члены правительства, заместители губернатора и министры работают в статусе врио.

Напомним, выборы губернатора Новосибирской области проходили в период с 8 по 10 сентября. Андрей Травников набрал более 75% голосов.

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