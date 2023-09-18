Дата начала отопительного сезона в Новосибирске 2023: в мэрии назвали точный день

Отопительный сезон в Новосибирске начнется с 21 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Названа точная дата начала отопительного сезона в Новосибирске. Ее озвучили в понедельник, 18 сентября, на оперативном совещании в правительстве.

По словам заммэра Новосибирска Олега Клемешова, он начнется с 21 сентября. Отталкиваясь от погодных данных, с этого дня к отоплению начнут подключать социальные объекты. А с 25 – тепло подадут и в другие здания, в том числе и жилые дома.

Известно, что в городе уже пожали отопление в 123 объекта – это детские образовательные учреждения, а также медицинские организации.

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