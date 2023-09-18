Под Новосибирском загорелся пассажирский междугородний автобус

У пассажирского междугороднего автобуса «Кемерово-Новосибирск» загорелся моторный отсек. Фото: ГУ МЧС России по НСО

У пассажирского междугороднего автобуса «Кемерово-Новосибирск» загорелся моторный отсек. ЧП произошло 17 сентября в Тогучинском районе.

Нештатная ситуация возникла в районе села Юрты − на участке автодороги К-19. На место вызвали пожарных.

− До прибытия пожарной охраны пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет, − сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В 18:45 пожарные ликвидировали открытое горение. В 19:15 пожар полностью потушили. В тушении задействовали шесть человек и две единицы техники.

Участок автодороги перекрывать не пришлось. На место отправили резервный автобус.

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