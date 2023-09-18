В Новосибирске девушка-водитель сбила 10-летнего мальчика во дворе дома

Девушка-водитель сбила 10-летнего мальчика во дворе дома в Новосибирске. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Девушка-водитель сбила 10-летнего мальчика во дворе дома в Новосибирске. ДТП произошло 17 сентября, рассказали в Госавтоинспекции по городу.

Школьник попал под колеса авто в районе дома 7/3 по улице Виталия Потылицина. За рулем легковушки сидела 21-летняя девушка. Она двигалась по внутридомовой территории.

В ходе движения сибирячка наехала на мальчика. Какие травмы он получил – не уточняется.

− На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, характер травм и обстоятельства происшествия устанавливаются, − отметили в публикации.

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