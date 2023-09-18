Труп мужчины нашли в запертой квартире на улице Дачной в Новосибирске.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Заельцовском районе Новосибирска нашли тело мужчины в запертой квартире. Спасателей на место вызвали жильцы. Они сообщили, что сосед не выходит на связь.
– Доступ в помещение обеспечен. В квартире обнаружили пенсионера 1950 года рождения, – говорится в сводке МАСС.
Труп мужчины передали полицейским. Причину смерти установит вскрытие.
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