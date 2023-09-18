«Привязали так, что ошейник душил»: новосибирские волонтеры нашли в овраге брошенную собаку

Новосибирские волонтеры спасли собаку, брошенную в овраге среди зарослей. Фото: «ГБР_ZOO_НСК»

Новосибирские волонтеры спасли собаку, брошенную в овраге среди зарослей. Кто-то плотно привязал ошейник к веткам, и он душил бедное животное, не давая возможности двигаться.

− Три дня в овраге слышали вой собаки! Дебри непроходимые, река, все боялись спускаться. После работы поехали. Два часа поисков и случайно под деревом увидели блеск глаз, − рассказали в группе «ГБР_ZOO_НСК» в социальной сети «ВКонтакте». − Собаку привязали так, что ошейник душил. Трое суток она сидела на земле без возможности двигаться.

Волонтеры освободили собаку – у нее покраснели и слезились глаза из-за нехватки кислорода. Малышку выносили оттуда на руках, спасательная операция длилась около двух часов. У волонтеров сели фонарики, поэтому пришлось чуть ли не на ощупь искать дорогу обратно.

В публикации отметили, что собака очень ласковая. Ей нашли временную передержку, сейчас волонтеры собирают деньги на обследование. По их словам, бедняжка тяжело дышит и постоянно кашляет, у нее может быть мастит (острое воспалительное заболевание грудной железы – прим. ред.). Информацию о том, как помочь собаке, можно найти в группе «ГБР_ZOO_НСК».

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